Konkurrenzfähig und günstig: So kann man die Eigenschaften der Nokia-Smartphones zusammenfassen. Nun will HMD Global, der Inhaber der Nokia-Markenrechte, auch die Spitze angreifen. Das Nokia 8 soll das neue Vorzeigemodell werden. Wo ein neues Smartphone ist, da ist auch Evan Blass und seine Leaker-Kollegen. Geht es nach ihm, seien vier verschiedene Farbversionen des Geräts geplant, nämlich Blau, Stahl, Blaugold sowie Kupfergold. Sogar ein Bild des Geräts habe schon den Weg ins Netz gefunden.

In einem Artikel auf dem Portal VentureBeat geht Blass noch weiter. Er will erfahren haben, dass das Nokia 8 eine Dualkamera beherberge, deren Linsen vom Traditionsunternehmen Carl Zeiss stammten und mit jeweils 13 Megapixeln auflösten. Darüber hinaus stamme der Prozessor (erwartungsgemäss) von Qualcomm und höre auf den Namen Snapdragon 835.

Das (offenbar in Aluminium gefertigte) Gehäuse soll einen 5,3-Zoll-Screen beherbergen, der in QHD mit 2560 x 1440 Pixeln auflöst. Der Preis der mit Android 7.1.1 ausgestatteten Smarphones soll in Skandinavien 589 Euro betragen. Das von ihm kolportierte Release-Datum, den 31. Juli, halten wir allerdings für etwas zu früh.

*Florian Bodoky ist Redakteur von PCTipp.