In Kürze erfasst ein Versionsverlauf in OneDrive für 30 Tage auch Änderungen an beliebigen Dateitypen.

Microsoft beschert seinem Online-Speicher OneDrive eine spannende neue Funktion. In Kürze erfasst ein Versionsverlauf in der Speicherwolke für 30 Tage auch Änderungen an beliebigen Dateitypen wie PDFs, Fotos und Videos. ZDNet zufolge stehe das Feature zumindest schon einigen Business-Nutzern zur Verfügung. Bislang war es schon möglich, über einen Rechtsklick Änderungen an Office-Dateien rückgängig zu machen.