Um eine derart große Veränderung am Algorithmus vorzunehmen, war die Zustimmung von rund 80 Prozent der Bitcoin-Miner erforderlich. Diese mussten, um ihre Einwilligung zu signalisieren, ein bestimmtes Bit in die von ihnen erstellten Blocks integrieren. Zunächst taten dies jedoch nur etwa 40 Prozent. Erst kurz vor Ablauf der Frist stieg die Zahl der Unterstützer laut VentureBeat auf annähernd 100 Prozent an.