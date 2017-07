Vier Fünftel aller Deutschen nutzten 2016 ein Smartphone. Die Mini-Computer waren darüber hinaus das meistgenutzte Gerät, um online zu gehen. Das sind die Ergebnisse der letzten Online-Studie von ARD und ZDF. Als Smartphone-Benutzer sind wir es gewohnt, dass eine Verbindung ins Internet so gut wie überall verfügbar ist. WLAN-Hotspots in Cafés, Hotels, Flughäfen, Zügen, Bussen, Sportstadien und an anderen öffentlichen Plätzen vorzufinden ist normal und wir entscheiden uns bewusst für Orte mit Internetanbindung, wenn es darum geht, wo wir unsere Freizeit verbringen - und wo wir unser Geld ausgeben möchten.