Dies liegt nicht nur daran, dass ältere Menschen naturgemäß nicht mehr sehr weit vorausplanen müssen. Laut einer Umfrage des Allensbach-Instituts waren sie finanziell noch nie so gut abgesichert wie heute. Sie verfügen über ein Haushaltseinkommen von monatlich 2410 Euro netto – rund 200 Euro mehr als 2012. Netto bleiben den Senioren durchschnittlich mit 628 Euro im Monat 20 Prozent mehr übrig als vor vier Jahren. Allerdings könnte sich das bald ändern: "Im mittleren Alterssegment beobachten wir, dass sich die Einkommen stärker auseinanderentwickeln", sagt Studienleiter Michael Sommer. "Das Thema Altersarmut wird dann an Bedeutung zunehmen."

"Apps für Cognitive Finance können Anwendern helfen, ihre finanzielle Situation im Griff zu behalten", sagt Andreas Riepen, Vice President DACH bei F5. "Doch dazu werden sensible, persönliche Daten genutzt. Nur wenn diese lokal oder in einem zuverlässig abgesicherten Cloud-Service gespeichert und verarbeitet werden, bleiben sie vor Hackern und anderen Cyberkriminellen geschützt. Der Bedarf für größere Transparenz in Kombination mit künftigen Technologien wie Blockchain wird die Anforderungen an sichere Lösungen in der Finanzbranche noch weiter steigern."