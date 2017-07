Diese genialen Mashups verblüffen Sie garantiert

Auf Google Maps basieren zahlreiche geniale Mashups. Zum Beispiel eine Karte mit den unsichersten Städten der USA, eine Weltkarte zur Internet-Zensur, TV-Satelliten-Daten, historische Wetterdaten, eine Webcam-Suche und Echtzeitverkehrspläne für London und Stuttgart. Wir haben die besten Webdienste auf Mashup-Basis für Sie zusammengesucht. Alle Mashups können Sie gratis und bequem im Browser nutzen.

Google-Mashups: Aus vielen einzelnen Puzzleteilen wird etwas genial Neues! Auf dieser Karte sehen Sie zum Beispiel, wo sich gerade die Schweizer Züge befinden. © IDG

Im Internet gibt es unzählige geniale Websites, die Informationen aus verschiedenen Quellen zusammenführen. Solche Web-Dienste beziehungsweise Mashups, wie man diese "Sammel-Websites" nennt, können aus Daten bestehen, die meist von Google Maps, Youtube, Twitter, Bing oder auch Yahoo stammen. Besonders Google Maps ist eine beliebte Quelle für Webseiten-Programmierer, die schnell ein neues originelles Mashup auf die Beine stellen wollen. Google und die anderen Anbieter von Datenquellen stellen hierfür spezielle Programmierschnittstellen (APIs) bereit, mit denen Programmierer die Daten für ihren Web-Dienst anzapfen können.

Wir haben uns für Sie auf die Suche nach besonders originellen, nützlichen oder wichtigen Mashups gemacht. In der Regel lassen sich diese sehr einfach bedienen: Einfach auf den von uns angegebenen Link klicken, die nötigen Eingaben machen und schon sehen Sie das Ergebnis. Bei einigen Mashups müssen Sie sogar überhaupt nichts tun: Einfach nur auf die Seite gehen und den Web-Service genießen.

WO IST DER BUS ZUM FLUGHAFEN MÜNCHEN?

Auf Airportbus-muenchen.de verfolgen Sie in Echtzeit den Standort der eingesetzten Busse, die zwischen München und dem Flughafen Franz-Josef-Strauß verkehren. Mit den Bussen erreichen Sie oft schneller und vor allem unkomplizierter als mit der S-Bahn den Flughafen im Nordosten von München.

Scrollen Sie nach dem Öffnen der Webseite etwas nach unten bis zu "Livemap". Sie zeigt Ihnen die alle 60 Sekunden aktualisierte Position aller Busse an.

SWISSTRAINS: HIER FÄHRT DIE SCHWEIZER BAHN

Auf Swisstrains verfolgen Sie die Züge der Schweizer Bahnen in Echtzeit. Die Position der Züge wird aber anhand der Fahrplandaten berechnet, es liegen also keine Echtzeit-GPS-Daten vor.

TRAINTIMES: LONDONER U-BAHN VERFOLGEN

Mit Traintimes verfolgen Sie die U-Bahnen in London in Echtzeit. Wobei der Standort der U-Bahnen jeweils berechnet wird. Zu jeder gelb markierten U-Bahn gibt es Detailinfos in einem kleinen Fenster.

CRF RUMÄNIEN

Den staatlichen Bahnen in Rumänien folgen Sie auf cfr.webgis.ro. Ebenfalls mit Detailinformationen zu den einzelnen Zügen.

ZUGRADAR DER DEUTSCHEN BAHN AG - BESONDERS AKTUELL IN ZEITEN NOTORISCHER LOKFÜHRERSTREIKS

Die Deutsche Bahn AG bietet eine Zugradar-Karte an. Auf Zugradar können Sie den aktuellen Standort der Züge des DB-Fernverkehrs und der DB Regio auf dem Streckennetz der Deutschen Bahn verfolgen. Laut Bahn AG erfolgt die Positionsermittlung folgendermaßen: "Basis für die aktuelle Positionen sind der Kundenfahrplan, Positionsmeldungen bei Ein- und Ausfahrten in Bahnhöfen und bei der Durchfahrt von Meldepunkten auf der Strecke. Gemeinsam mit den Prognosen aus dem RIS System wird die Position der Züge berechnet." Der Zugradar der Deutschen Bahn AG ist übrigens immer noch im Beta-Status. Bei der Bahn brauchen manche Dinge eben etwas länger...

S-BAHN IN MÜNCHEN VERFOLGEN

Den S-Bahnverkehr im insgesamt ziemlich störungsanfälligen öffentlichen Nahverkehr in München können Sie ebenfalls im Internet verfolgen. Die Anzeige ist aber relativ ungenau, die S-Bahnen werden ganz offensichtlich nicht in Echtzeit abgebildet. Die Bahn AG verwendet nämlich derzeit kein GPS-System zur Ermittlung der Standorte der einzelnen S-Bahnen, sondern berechnet deren Standort. Ob eine Ortung via GPS einmal eingeführt wird, würde derzeit nur geprüft.

