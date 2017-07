AMD-Chefin Lisa Su hat an der Siggraph-Konferenz die neuen Threadripper-CPUs vorgestellt. Mit den Chips will AMD laut eigenen Angaben auf "Ultra High-End of Performance in Desktop" abzielen. Das Portfolio setzt sich zusammen aus drei Modellen: dem Ryzen Threadripper 1950X mit 16 Kernen sowie 32 Threads, dem 1920X mit zwölf Kernen sowie 24 Threads und dem 1900X mit acht Kernen und 16 Threads. Ausgeliefert werden die flotten Enthusiasten-Prozessoren im August. Der 16-Kerner (1950X) kostet 999 US-Dollar, der 1920X mit zwölf Kernen wird mit 799 US-Dollar veranschlagt, während man den Threadripper 1900X (8 Kerne) für 549 US-Dollar bekommen wird. Euro- bzw. Schweizer Preise sind noch keine bekannt.