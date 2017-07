US-Arbeitnehmer verplempern täglich etwa eine Stunde am Smartphone.

In der Studie, in der über 600 US-Angestellte nach ihren Aktivitäten während der offiziellen Arbeitszeit befragt wurden, gab jeder Zweite zu, sein Mobiltelefon gelegentlich zum Aufrufen von Internetseiten zu nutzen, die auf den Büro-Computern blockiert sind. Insgesamt kommen Angestellte auf Grund ihrer privaten Aktivitäten deshalb auf rund fünf Stunden pro Woche, die sie während ihrer offiziellen Arbeitszeit am Smartphone verbringen, um anderweitige Angelegenheiten zu regeln. Für Unternehmen bedeutet diese Ablenkung einen enormen Verlust von Produktivität und folglich auch Geld.