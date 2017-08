Polycom RealConnect für Office 365 ab sofort in Europa verfügbar

Gleichzeitig verkündet Polycom die Verfügbarkeit von Polycom RealConnect für Office 365 in Europa. Dieser Service verbindet Standard-basierte Video-Endsysteme nahtlos mit Skype for Business Online. Für Video-Meetings lassen sich Teilnehmer via Microsoft Office Outlook zu Konferenzen einladen. Die Teilnehmer sind so in der Lage, sich mit nur einem Klick von überall einzuwählen. Der Besprechung können Nutzer via Skype oder über Cloud-Interop-Services beitreten – alle Anwesenden teilen trotzdem die gleiche Meeting-Erfahrung.