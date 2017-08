Kommunikation und Arbeiten sollen immer schneller und immer effektiver funktionieren. Der digitale Arbeitsplatz spielt hierbei eine zentrale Rolle, den Anforderungen an ein modernes Unternehmen gerecht zu werden. Ziel des Digital Workspace ist es, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, in der Informationen, Tools und Services ortsungebunden zur Verfügung gestellt werden können. Mit der Eingliederung des 30-köpfigen X-tech Teams verfügt die ACP Gruppe laut eigenen Angaben nunmehr über die größte Lösungsmannschaft Österreichs in den Bereichen "Access Apps and Data", "Endpoint Management" und "Security am digitalen Arbeitsplatz". Die Bündelung dieser Kräfte soll die Schaffung von Arbeitsplatzlösungen ermöglichen, die Unternehmen den Weg in die Digitalisierung ebnen.