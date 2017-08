Unternehmen die nicht Schritt halten können müssen aufgeben Durchschnittlich hätten die Unternehmen bereits knapp fünf Millionen Euro in die digitale Transformation ihres Konzerns gesteckt. Dennoch laufen rund 80 Prozent davon Gefahr, von den Mitbewerbern abgehängt zu werden. 54 Prozent der Befragten sehen für Firmen, die nicht Schritt halten können, keine Zukunft. Die meisten Befragten glauben, dass Unternehmen, die bei der Digitalisierung nicht mithalten können, binnen vier Jahren verschwunden sein werden.

Bei der vorgelegten Geschwindigkeit mitzuhalten ist aber gar nicht so einfach. 90 Prozent der Digitalprojekte würden die Erwartung nicht erfüllen beziehungsweise würden nur schrittweise Verbesserung liefern. So ist es auch nicht verwunderlich, dass 73 Prozent der befragten IT-Verantwortlichen sogar ihre eigene Arbeitsstelle in Gefahr sehen, wenn ein Digitalprojekt schlecht implementiert wird oder etwa scheitert.