Neue App prüft sechsten Sinn

Psychologe Dominic Parker hat mit "Am I Psychic?" eine neue App entwickelt, die übernatürliche Kräfte beim User feststellen soll.

"Am I Psychic?": Psychotest-App gestartet. © apple.co/2v39p1k

Konkret wird der Nutzer in der App zum Spielen verschiedener Games aufgefordert, während ein Algorithmus im Hintergrund das Spielverhalten analysiert und auswertet. Die Spiele handeln zum Beispiel davon, einen Löffel allein mit den eigenen Gedanken zu verbiegen oder Karten beziehungsweise Würfelseiten vorauszusagen. "Ich habe bereits mein ganzes Leben als Erwachsener ein gesundes, akademisches Interesse an Parapsychologie", sagt Parker. In einem Test benutzt das System "einen kryptografischen, sicheren, Zufalls-Nummerngenerator", um Münzen zu werfen. Die Drehungen der Münzen sind laut Parker zufällig genug, um adäquat genug für akademische Forschung zu sein.

Die App testet nicht nur Psychokinese, sondern auch übersinnliche Wahrnehmung. Parker will mit der Anwendung das allgemeine Interesse an Parapsychologie steigern. Zudem sollen die erhobenen Daten verarbeitet und in einem wissenschaftlichen Journal veröffentlicht werden. Laut Parker wird der Nutzer die Wissenschaft im Hintergrund gar nicht bemerken, sondern einfach nur Spaß haben. Die App kostet knapp zwei Dollar. Ein Teil der Einnahmen geht an das Rhine Research Center, Amerikas älteste parapsychologische Einrichtung.