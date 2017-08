Die Kombination dieser Ansätze stellt Hörgeräte in Aussicht, die erkennen, wen der Nutzer gerade hören will und genau dabei gezielt helfen.

Stimmentwirrung

Für Träger von Hörgeräten ist es bislang oft schwer, in lauter Umgebung einem Gespräch mit mehreren Beteiligten zu folgen. Denn während die Geräte Hintergrundgeräusche eliminieren, helfen sie nicht, das Stimmengewirr selbst zu lichten. Eben das wird mit dem System des Teams um Nima Mesgarani, Elektrotechnik-Professor an der Columbia University, möglich. Dieses empfängt ein Gemisch aus Stimmen über einen Audio-Eingang sowie neurale Signale eines Nutzers. Das System separiert automatisch einzelne Sprecher, erkennt, auf wen der Nutzer seine Aufmerksamkeit richtet und verstärkt die entsprechende Stimme - und das in unter zehn Sekunden.