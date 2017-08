68 Prozent Insider-Bedrohungen

Der Report zeigt, dass überwiegend interne Akteure für den Verlust von Daten in Krankenhäusern verantwortlich sind. 68 Prozent der Fälle waren Insider-Vorfälle. Betrieblich bedingt haben viele Mitarbeiter Zugang zu Patientenakten. Für einige schwarze Schafe kann es sehr einfach und vielleicht auch verlockend sein, die Situation auszunutzen. Dies können Mitarbeiter sein, die aus Neugier auf Patientendaten zugreifen oder, um diese zu entwenden. Das Gesundheitswesen ist die einzige Branche, die in einer so dramatischen Größenordnung von diesem Problem betroffen ist.