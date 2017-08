"Areeka ist die erste Marke in Europa, die das XXI Jahrhundert zu den Schulbüchern bringt. Wir wollen das Verstehen einfacher, das Lernen effektiver und das Einprägen nachhaltiger machen” sagt Arkadi Jeghiazaryan, Gründer von Amlogy und Areeka. "Mit unserem ‘Licht und Wasser’ Themenheft wollen wir zeigen, dass dies mittels der Anwendung Augmented Reality in Büchern und anderen Printmedien möglich ist.”

"Wir arbeiten eng mit Arloopa zusammen und haben deren Augmented Reality Technologie verwendet, um die Areeka App zu gestalten. Die App kann im Prinzip für jeden gedruckten Inhalt wie Schulbüchern, wo sie zusätzliche 2D und 3D Animationen hervorbringt, benutzt werden. Wir sind fest entschlossen, die systematische Verwendung der Technologie in Schulunterrichtsmaterialien zu verwirklichen und sind dazu bereits mit mehreren Verlagen im Gespräch. Dabei zielen wir nicht nur auf Bücher, sondern auch auf jegliches pädagogisches Material ab” so Jeghiazaryan.

IKT und Bildung

"Areeka zeigt sehr praktisch, wie Informations- und Kommunikationstechnologie in die Bildung integriert werden kann,” bringt es Klaus Himpsl-Gutermann vom Future Learning Lab Wien, ein Innovationszentrum an der Pädagogische Hochschule Wien für neue Bildungsszenarien, auf den Punkt. "Am Zentrum arbeiten wir an Modellen zur Implementierung neuer Technologien im Lernprozess und das Buch, welches Areeka nun entwickelt hat, zeigt sehr gut auf, wie alte und neue Medien im Zusammenspiel neue, nachhaltigere Lernerfahrungen ermöglichen. Wir freuen uns über eine tiefergehende Zusammenarbeit mit Areeka in weiteren Projekten.”