Der DevOps-Ansatz zur Entwicklung von Software hat in einer wachsenden Zahl an Unternehmen einen tiefgreifenden Wandel ausgelöst.

"Aktuell werden oftmals die Strategien "DevOps First" und "Cloud First" gegenübergestellt. Entscheidend ist jedoch die Kombination der beiden Strategien, um Synergien zu nutzen. Eine DevOps-First-Strategie ist auch von wesentlicher Bedeutung, um effektiv Microservices-Architekturen einsetzen zu können", erklärt Thorsten Eckert, Sales Director DACH bei Actifio "Diese digitale Transformation sollte kundenorientiert sein, aber auch Software-getrieben. Um in der heutigen Welt einen Wettbewerbsvorteil zu sichern, muss jedes Unternehmen zu einem Software-, Cloud- und DevOps-Unternehmen werden."