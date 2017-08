"Nach zwei Wochen Probebetrieb an der technischen Serviceline für unsere Business Kunden können wir sagen: das A1 Rückrufservice ist ein großer Erfolg. Fast ein Viertel aller Kunden hat das Angebot im Pilotzeitraum angenommen und einen konkreten Rückruftermin – überwiegend für denselben Tag - vereinbart. Die Servicezufriedenheit dieser Kunden liegt bei über 95 Prozent. Wir werden daher das A1 Rückrufservice schrittweise für alle Anrufer und Anliegen bis Jahresende öffnen," sagt Elke Schaffer, A1 Director Customer Service & Sales.

Das A1 Rückrufservice im Detail Mit dem A1 Rückrufservice haben Kunden die Möglichkeit, einen zeitlich fixen Rückruftermin mit einem A1 Service-Mitarbeiter zu vereinbaren. Privatkunden können ab sofort für den Kauf oder die Bestellung von Produkten wie Festnetz Internet, TV Kombi, sowie Handy & Mobilfunk eine Rückruf-Buchung bis zu einer Woche in die Zukunft online unter www.A1.net/kontakt vornehmen.

Für Business Kunden gibt es ebenfalls ein Rückrufservice: sollten gerade mehrere Kunden an der A1 Service Line anrufen oder die Wartezeiten auf Grund komplexerer Anfragen länger sein, gibt es für Business Kunden unterschiedliche Rückruf-Termine in Zehn-Minuten-Intervallen. A1 will das Rückrufservice schrittweise bis Jahresende für alle Anrufer-Gruppen und Anliegen öffnen.