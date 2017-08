Im Segment des Infrastruktur-Schutzes sagt Gartner dem Security-Testing-Markt das schnellste Wachstum voraus. Wiederholte Datenverluste und die steigende Nachfrage nach Security-Testing im Applikation-Bereich als Teil von DevOps seien Gründe dafür. Über alle Segmente gesehen steige die Nachfrage bei den Security-Services allerdings am stärksten an – insbesondere im IT-Outsourcing, Consulting und der Implementation. Ein langsameres Wachstum sagt Gartner hingegen den Verkäufen von Hardware-Support-Services voraus. Virtual Appliances oder Software-as-a-Service-Editionen von Security-Lösungen würden die Notwendigkeit dafür grundsätzlich reduzieren.

Investitionsbereitschaft in Cyber Security steigt

"Das steigende Bewusstsein bei CEOs und Vorständen für die Auswirkungen von Sicherheits-Pannen und den sich verändernden Regulierungen führte zu höheren Investitionen in diesem Bereich", erklärt Sid Deshpande, Principal Research Analyst bei Gartner. Um die Sicherheit zu verbessern reiche es allerdings nicht, lediglich in neue Technologien zu investieren. "Wie die jüngste Serie von globalen Zwischenfällen zeigte, ist es heute wichtiger denn je, dass die Basics eingehalten werden." Ein zentrales Vulnerability- und Log-Management, eine Netzwerksegmentierung oder auch regelmäßige Backups würden die Sicherheit von Unternehmen bereits deutlich verbessern.