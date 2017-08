Hardware für das Weltall: HPE will zusammen mit der Raumfahrtbehörde Nasa einen Supercomputer ins All befördern. Der soganannte Spaceborne Computer soll auf der ISS installiert werden. Der Rechner besteht dabei aus Komponenten, die ab Stange erhältlich sind, und erreicht eine Leistung von einem Teraflop. Basieren soll der Supercomputer auf dem Servergestell Apollo 40 von HPE. In diesem werden dann die Einheiten für das Rechnen, Speichern und das Netzwerk platziert. Apollo-40-Schränke werden in der Regel für die Datenanalyse und für HPC-Systeme (High-Performance Computing) verwendet.