"MoCurves" als Schlüssel

"Wir wollen eine einfache und schnelle Animationen ermöglichen, ohne dabei an Qualität einzubüßen", so Loïc Ciccone, Doktorand am Computer Graphics Lab der ETH Zürich und Erstautor der Studie. Gängige professionelle Methoden zur Animation, wie "Keyframing", die von Künstlern in der Unterhaltungsindustrie genutzt werden, bestechen durch ein hohes Maß an Präzision. Zeit- und Bewegungsabläufe der Figur müssen jedoch unabhängig voneinander in unterschiedlichen Darstellungen animiert werden - das macht es oft jedoch unübersichtlich.