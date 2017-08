In einer ersten Zahlung investiert Nvidia 20 Mio. Dollar (rund 17 Mio. Euro). Mit Technologien wie "NVIDIA GPU" und "Drive PX 2" soll das Startup autonomes Fahren weiter erleichtern. Im Gegenzug wird Nvidia einen dreiprozentigen Anteil an TuSimple halten.

TuSimple bezeichnet sich selbst als "Führer in kommerzialisierter autonomer Fahr-Technologie". Die Firma will zudem die Entwicklung von Nvidias Drive PX2 vorantreiben, einer Künstlichen Intelligenz (KI) für autonomes Fahren. Erst kürzlich investierte das chinesische Telekom-Unternehmen Sina 7,43 Mio. Dollar in TuSimple. Das Startup verfügt über Forschungs- und Entwicklungs-Einrichtungen in Beijing und San Diego sowie über ein Team von 100 Mitarbeitern, darunter hochkarätige Wissenschaftler aus den USA und China.