"Blut und Boden"-Hemden Der Konzern stellt sich damit gegen Rassismus. AmericanVikings und VinlandClothing bieten unter anderem Hemden mit Slogans wie "Blut und Boden" sowie hakenkreuzartigen Logos und Reichsadlern an. Auch wenn Apple den Schritt zunächst nicht begründet hat, verwies ein Sprecher später auf die Nutzungsbedingungen für Apple-Pay-Händler. Diese verbieten eine Einbindung in Shops, die "Hass, Gewalt oder Intoleranz basierend auf Rasse, Alter, Geschlecht, Geschlechteridentität, Ethnizität, Religion oder sexuelle Orientierung bewerben".

Unternehmen bekennen Farbe

Apple reiht sich mit seiner Entscheidung in die Riege anderer Internet-Unternehmen ein, die ihrerseits bereits gegen rechtsextreme und rechtsradikale Websites vorgegangen waren - nicht zuletzt als Konsequenz des Anschlags und der Ausschreitungen im US-amerikanischen Charlottesville in den vergangenen Tagen. In letzter Konsequenz hatte die Neonazi-Seite "The Daily Stormer" ihren Hoster verloren, was sie veranlasste, ins Darknet umzuziehen.