KI im Security Operations Center

33 Prozent der SOC-Teams nutzen bereits KI in irgendeiner Form für die Reaktion auf Vorfälle. Davon wiederum nutzen jene mit den größten Incident-Response-Teams am häufigsten KI, nämlich 44 Prozent. Es mag logisch klingen, dass große Teams besser in der Lage sind, SOC-Workloads ohne KI zu bedienen, aber die Automatisierung mühsamer Aufgaben mittels KI ermöglicht es jedem, sich auf anspruchsvollere Aufgaben zu konzentrieren. In der Cybersicherheit ist dies besonders wichtig, weil alle Aufgaben herausfordernd sind, so dass die Reduktion von langwierigen Arbeiten es dem Einzelnen ermöglicht, in seinem jeweiligen Aufgabenbereich besser zu sein.