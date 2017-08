Energie-Selbstversorgung

Die Proben haben die Experten unter anderem dem McDermitt-Vulkanfeld an der Grenze zwischen Oregon und Nevada entnommen. Hier gab es vor etwa 16 Mio. Jahren den letzten Ausbruch. Dort fanden die Forscher hohe Konzentrationen an Lithium. In anderen erloschenen Vulkanen gab es weit weniger. Die Wissenschaftler arbeiten jetzt daran herauszufinden, welche Bedingungen herrschen mussten, um möglichst viel Lithium an die Erdoberfläche zu schleudern. Das soll die Exploration erleichtern.