Die Zusammenarbeit von Mensch und Roboter ist in der Wirtschaft der Zukunft nicht mehr wegzudenken. TÜV AUSTRIA, Fraunhofer Austria und Joanneum Research bringen spezifisches Know-how in der Risikobeurteilung im Sinne der Maschinensicherheit, der IT-Security, im Produktionsmanagement und der Produktionslogistik sowie in der messtechnischen Beurteilung von MRK-Anlagen ein. Die TU Wien Industrie 4.0-Pilotfabrik ermöglicht ein Testen und Forschen neuer Produktionskonzepte in einer geschützten, risikoarmen Umgebung.