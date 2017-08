Avast hat seinen vierteljährlich erscheinenden "Avast Android App Performance & Trend Report" veröffentlicht. In dem Bericht hat der Virenjäger eine Ladung Android-Apps unter die Lupe genommen, welche die Leistung des Smartphones am stärksten beeinträchtigen. Ermittelt hat das Unternehmen dabei den Speicherplatz, das Datenvolumen und den Akkuverschleiss.

Streaming-Apps und Google Maps als Datenkiller Zu den Apps mit dem höchsten Akkuverbrauch zählen Google Maps, WhatsApp und Facebook. Es ist aber ein bekanntes Phänomen, dass vor allem Social-Media- und Streaming-Apps ordentlich an der Smartphone-Batterie lutschen.

So überrascht es nicht wirklich, dass einige derselben Kandidaten (Facebook, Facebook Messenger, Google Maps) auch ordentlich Speicherplatz verschlingen, wenn Daten im lokalen Cache gehalten werden. So verbrauchen Spotify, Snapchat, der Video Editor und PicsArt Photo Studio bei der direkten Nutzung am meisten Speicherplatz.