Seit rund zwei Wochen beobachte die Melde- und Analysestelle Informationssicherheit (Melani) vermehrt Angriffe, bei denen die Angreifer versuchen, an Briefe von Banken mit Aktivierungsdaten zu gelangen. Aktivierungsbriefe enthalten üblicherweise ein Mosaikbild, das beim erstmaligen Login eines Geräts ins E-Banking mit einer App wie PhotoTAN, CrontoSign oder SecureSign eingescannt bzw. abfotografiert werden muss. Anschliessend wird das entsprechende Gerät von der Bank für die mobile Authentifizerungsmethode zugelassen. Banken schicken diese Dokumente ihren Kunden in der Regel per Briefpost.

Mittels Social Engineering würden Angreifer nun versuchen, an diese Aktivierungsdaten zu gelangen, wie die Bundesstelle auf ihrer Webseite schreibt. Dabei fordern sie ihre Opfer auf, den Brief einzuscannen oder abzufotografieren und an sie weiterzuleiten. Mit diesen Informationen ist es den Betrügern unter Umständen möglich, sich ins E-Banking einzuloggen, indem sie ein weiteres Smartphone für die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Ist das gelungen, können sie sich jederzeit ins Online-Banking einloggen und vom Konto Zahlungen in Auftrag geben.