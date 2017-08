Mithilfe von Massenspektrometrie sowie Röntgen-Fluoreszenz-Spektroskopie haben die Forscher festgestellt, dass ein Tablet Cadmium-Quantenpunkte enthält. Dabei handelt es sich um ein Schwermetall, das toxisch und krebserregend ist. In einem Fernsehgerät wurden Indium-Quantenpunkte nachgewiesen. Obwohl Indium weniger schädlich als Cadmium ist, benötigen die Indium-Nanomaterialien in ihrer Herstellung mehr Energie.

Winzig kleine Mengen

Im Labor haben die Forscher Deponiewasser, das giftige Stoffe aus den Geräten herauslösen kann, durch eine säurehaltige, chemische Flüssigkeit simuliert. Die Devices wurden unter drei Prüfbedingungen getestet. Zuerst ist nur das Material mit den Quantenpunkten in die Flüssigkeit getaucht worden. Anschließend sind die TVs und Tabets zerteilt und zu guter Letzt unversehrt in die chemische Flüssigkeit eingelegt worden. Nach 18 Stunden haben die Wissenschaftler die Flüssigkeit untersucht, um die Menge an darin enthaltenem Cadmium und Indium festzustellen. Den Resultaten zufolge ist die Konzentration an abgegebenen Quantenpunkten aber geringer als der Schwellenwert, welcher als gefährlich gilt.