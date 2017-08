Kompakte Größe Während ältere Modelle rund 180 Zentimeter hoch und breit sind, kommt Versius auf ungefähr 60 Zentimeter in Höhe und Breite. Herkömmliche Maschinen wiegen 750 Kilogramm und kosten zirka zwei Mio. Pfund (rund 2,2 Mio. Euro). Der neue Roboterarm soll nur ein Drittel davon wiegen und weniger als die Hälfte dieses Preises kosten. "Die Idee, Roboter für Operationen einzusetzen, ist keine neue", schildert Martin Frost, Chief Executive bei Cambridge Medical Robotics.

"Die Bilder zeigen eigentlich nur konventionelle Chirurgie. Ein Drittel in Größe und Gewicht sowie halber Preis sind als marktübliche Weiterentwicklungen einzustufen. Echten Innovationsgehalt kann ich hier nicht finden", sagt Winfried Mayr vom Zentrum für Medizinische Physik und Biomedizinische Technik der Medizinischen Universität Wien. Innovationen in dem Bereich wären vor allem in der Steuerung, Sensorik und haptischem Feedback zu erwarten.