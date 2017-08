Doppelt so viele Kerne

Intel spricht dabei von einer 40-prozentigen Leistungssteigerung, die zum einen aus dem optimierten Bus, zum anderen aus den zwei zusätzlichen Kernen resultiere. Obwohl doppelt so viele Kerne in den neuen Mobilchips werkeln, ist der Performance-Schub begrenzt, weil man in den lüfterlosen Ultrabooks die Abwärme bei 15 Watt (TDP) halten möchte. Der Codename der 8th-Gen-Serie lautet denn auch auf "Kaby Lake Refresh", weil sich zum Beispiel auch an der Grafikeinheit nichts ändert. Aus HD Graphics wird jedoch UHD Graphics 620, das aber in kleinen Mediacenters endlich natives HDMI 2.0 für 4K mit 60 Bildern pro Sekunde ermöglicht. Einen weiteren Unterschied gibt es bei der RAM-Adressierung: Die 15-Watt-Ultrabook-Prozessoren sprechen nun auch mit DDR4-2400 statt DDR-2133 im gleichen Takt, was die Systemleistung insgesamt verbessern soll.