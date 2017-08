Die in den BT Labs im englischen Adastral Park in Suffolk durchgeführte Proof-of-Concept-Studie soll untersuchen, wie sich mit nicht-aggregierten Switches flexiblere Netzwerke gestalten lassen können, die sich leichter an Kundenanforderungen anpassen lassen. Im Gegensatz zu den traditionellen, integrierten Netzwerk-Switches, die heutzutage bei Netzbetreibern und großen Firmen im Einsatz sind, werden bei nicht-aggregierten Switches handelsübliche Server verwendet, die sich mit kommerzieller oder Open-Source-Software programmieren lassen.