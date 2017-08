Wem die Kosten einer Alarmanlage zu teuer sind, kann Einbrecher durch Alarmanlagen-Aufkleber und Attrappen einer Alarmanlagen-Außensirene abschrecken. Videokameras sind bereits ab 40 Euro erhältlich, die man im Eingangsbereich und an gefährdeten Stellen anbringt. Mittels Zeitschaltuhr können sowohl Licht als auch das Radio reguliert und alle paar Stunden ein- und ausgeschalten werden. Fenster sollten nicht gekippt sein, da diese von außen leicht von Einbrechern geöffnet werden können. Heruntergelassene Außenmarkisen und Rollos erhöhen den Schutz eines Eindringens durch Fenster. "Wichtig ist, dass der Einbrecher erkennt, dass er mehr als fünf Minuten für das Eindringen in die Wohnung oder das Haus benötigt. Denn diese Zeitspanne ist für Einbrecher zu lange und damit zu riskant," so Csank weiter.