Aber es gibt noch andere Varianten: Spieler lancieren genauso regelmäßig DDoS-Attacken als Wettbewerbstool. Etwa um innerhalb eines laufenden Spiels einen taktischen Vorteil zu erreichen oder laufende Sessions anderer Spieler komplett zu unterbrechen. DDoS-Tools sind weit verbreitet und vor allem leicht zugänglich. Das ist einer der Gründe, warum kaum damit zu rechnen zu, dass DDoS-Angriffe einfach so verschwinden. Für Spielerentwickler stellt sich also die drängende Frage wie sie sich am besten und vor allem vorausschauend gegen DDoS-Attacken schützen.

Vielfältige Attacken

Die Spieleindustrie bekommt es mit unterschiedlichen und vielfältigen Attacken zu tun, manchmal mit mehreren Dutzend Angriffen pro Tag, die sich in Häufigkeit und benötigter Bandbreite unterscheiden. Die Folgen sind Ausfallzeiten, längere Ladezeiten und Verfügbarkeitsprobleme unabhängig davon wie die Angriffe motiviert sind und welche Techniken im Einzelnen benutzt werden. Schwerwiegende Angriffe führen dann unter Umständen dazu, dass das notwendige Rendering nicht mehr ausgeführt werden kann. Passiert das über einen ausgedehnteren Zeitraum oder häufiger, sind wirtschaftliche Schäden unabwendbar.