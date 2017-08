In der Gruppe der 30- bis 49-Jährigen verwenden 77 Prozent Online-Banking. Bei den 14- bis 29-Jährigen und den 50- bis 64-Jährigen sind es in diesem Jahr 73 Prozent. Auch bei älteren Menschen kommt die digitale Kontoführung gut an: Mehr als jeder zweite über 65 Jahren wickelt seine Bankgeschäfte inzwischen online ab. Von den befragten Usern erledigt jeder Dritte seine Bankgeschäfte heute sogar ausschließlich per Internet und verzichtet damit auf den Filialbesuch. 64 Prozent der Befragten besuchen zusätzlich hin und wieder eine Bankfiliale.