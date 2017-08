Bullion Server sind durch SAP und Oracle zertifiziert und ergänzen Dell EMCs bestehendes Portfolio an PowerEdge-Servern.

Atos und Dell EMC werden in Vertrieb und Marketing eng zusammenarbeiten und Lösungen für Big Data, Internet of Things, Entwicklung von Private Clouds und SAP HANA anbieten.