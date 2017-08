Das Internet der Dinge (IoT), Automatisierung, Big Data, Roboter, KI und Virtual Reality gehören deshalb heute genauso zum Ökosystem der zivilen Luftfahrt wie integrierte Datenerfassung und bessere Kanäle für die Echtzeitkommunikation. Um das Beste aus diesen Technologien zu machen, müssen die Flughäfen Prozesse etablieren, die die Zusammenarbeit in der Luftfahrt-Community vereinfachen und beschleunigen.

Ein komplexes Ökosystem Sowohl im operativen Bereich als auch beim Kundenservice bieten Endgeräte, die an das IoT angeschlossen sind, ein nicht zu unterschätzendes Potenzial zur Straffung der Betriebsabläufe. Echtzeit-Überblick über den Zustand von Anlagen. Standortbasierte Services und Beacons für Leitsysteme und Ortung. Online-Marketing, Beschilderung und Informationsanzeige. Remote-Sensoren für die Überwachung von Start- und Landebahnen oder von Umgebungsbedingungen. Überwachungskameras mit Gesichtserkennung und digitale Kontrolltürme. Gepäckabfertigung, Fluggast-Tracking und Self-Check-In. Vernetzte IoT-Geräte sind einfach überall.

Es ist aber nahezu unmöglich, alle diese Technologien zu managen, wenn sie an verschiedene Subsysteme angeschlossen sind, die jeweils ihre eigene Verwaltung und Wartung benötigen. Und egal, welche digitalen Werkzeuge, Plattformen oder Systeme die Flughäfen einsetzen: Ohne die richtigen Netzwerke und Kommunikationsbausteine werden sie niemals ihr volles Potenzial erreichen. Darüber hinaus wird eine ineffektive Umsetzung sogar dazu führen, dass diese neuen Geräte die Netzwerkressourcen belasten, neue Schwachstellen darstellen und das Erlebnis der Reisenden beeinträchtigen.

Online-Sicherheit ist oberstes Gebot im IoT

Ob Überwachungskameras, Heizung, Lüftung und Klimaanlage oder Anzeigetafeln: Alle Prozesse auf derselben Netzwerk-Infrastruktur laufen zu lassen, ist kostengünstiger, einfacher zu managen und bietet unternehmensweiten Überblick. Aber das ist auch mit Risiken verbunden. So kann bei schlecht abgesicherten Installationen jedes kompromittierte Gerät eine mögliche Hintertür in das Netzwerk darstellen. Wenn immer mehr feste und mobile Geräte an die Netzwerkperipherie angeschlossen werden, wird es noch wichtiger, die IoT-Geräte ordentlich abzuschotten.