3D-Druck ermöglicht persönlich designte Roboter in wenigen Stunden.

Der User wählt das Gangbild und die Form des Roboters, diese Leistungsfähigkeit ist sonst oft in zwei Design-Systeme aufgeteilt. Projektleiterin Adriana Schulz vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) hat das Konzept zusammen mit Doktorats-Absolventin Cynthia Sung und den MIT-Professoren Wojciech Matusik und Daniela Rus entwickelt.

"Die Idee ist nicht neu. Seit es 3D-Drucker gibt, ist es möglich, Teile zu drucken und daraus Gegenstände zu bauen. Vergleichbar mit den fertigen Lego-Sätzen, bekommt man dadurch die Möglichkeit, verschiedene 3D-Teile selber zu drucken. Auch ergibt sich eine Vielzahl an Möglichkeiten, unterschiedliche Geräte zu bauen", so Viktorio Malisa, Präsident der Förderung der Automation und Robotik F-AR.