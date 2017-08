"Soziale Medien werden immer stärker auch dazu genutzt, sich zu informieren, weiterzubilden und sein Wissen mit anderen zu teilen. Und damit ist eine große Chance für Bildungseinrichtungen, einzelne Lehrende und Unternehmen verbunden, weil diese frei zugänglichen Daten ein immenses Potenzial für das sogenannte Learning 4.0 darstellen", weiß Stefanie Lindstaedt, Geschäftsführerin des Know-Centers in Graz, eines der führenden Forschungszentren für Big Data in Österreich, das mit der i-KNOW im Oktober 2017 auch eine der europaweit größten Konferenzen in diesem Bereich organisiert (siehe Veranstaltungshinweis unten).

Sowohl Unternehmen als auch Bildungseinrichtungen und Privatpersonen haben nun die Chance, das Tool exklusiv zu testen und damit an der Entwicklung mitzuarbeiten. Dabei stehen Lerninhalte u.a. in den Bereichen Kommunikation/Information, Mathematik, Physik und Naturkunde zur Verfügung. Die Pre-Test-Lizenzen sind begrenzt, es gilt das Prinzip: First come, first serve. Anmeldung per E-Mail an elearning(at)know-center.at.