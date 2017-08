Der Smartphone-Pionier BlackBerry konzentriert sich weiter auf seine Transformation vom Hardware-Hersteller zum Software- und Service-Anbieter. So soll das hauseigene Android Betriebssystem künftig unter dem Namen "BlackBerry Secure" über ein Lizenzmodell an Partner vertrieben werden. Im Gespräch mit ETTelecom hat Alex Thurber von BlackBerry erläutert, dass man bereits an einer Reihe verschiedener Verträge mit Hardware-Partnern arbeite und schon baldige Ergebnisse erwarte.

Das Business-Android: BlackBerry Secure

In der Vergangenheit hat BlackBerry viel Aufwand in die Entwicklung seines Android-Systems gesteckt, das in erster Linie mit Sicherheit und Business-Features punkten möchte. Zusammen mit dem Tastatur-Slider Priv haben die Kanadier das gehärtete Android erstmals 2015 veröffentlicht. Seither wird das OS in allen Android-Geräten der Marke eingesetzt.