Während im kommenden Jahr noch ein kleiner Wachstumsrückgang zu erwarten sei, werde die steigende Adaption und Kompatibilität von anderen Smart-Home-Produkten wie etwa von Lichtsystemen oder WLAN-Mesh-Geräten das Interesse an den digitalen Assistenten in Lautsprecherform deutlich steigern.

Für weiteres Wachstum sollen ab 2019 auch neue Geräte mit höherer Leistung sorgen. Den Analysten zufolge kommen in diesem Zeitraum erste Lautsprecher mit KI-Funktionen auf den Markt, die direkt auf dem Gerät ausgeführt werden und keine Verarbeitung in der Cloud mehr erfordern. Diese Lautsprecher könnten Technologien wie Edge Computing und Machine Learning nutzen, um die Latenz zu verbessern, den Datenschutz zu erhöhen und um die verfügbare Bandbreite effizienter auszunutzen.

Professioneller Einsatz

Neben dem Consumer Markt ist auch ein professioneller Einsatz der Assistenzsysteme in diesem Zeitraum denkbar. Als eine der ersten möglichen Branchen nennt Gartner hier das Gesundheitswesen. So sollen die Lautsprecher etwa für die Ferndiagnose oder für Anwendungen in der Altenpflege eingesetzt werden. Gerade in dieser Branche sei davon auszugehen, dass die Geräte von Krankenkassen und anderen Partnern für die Patienten subventioniert werden wie das aktuell bereits bei Fitness-Armbändern der Fall ist.