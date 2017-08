Hohe Anforderungen an die digitale Kommunikation

Trotz der unterschiedlichen Nutzung verschiedener Kanäle sind sich die E-Mailer aus den Nachbarländern in einem Punkt einig: Die E-Mail ist der wichtigste Kommunikationskanal, denn sie erfüllt die hohen Ansprüche der Nutzer am besten. 90,9 Prozent der Österreicher legen dabei viel Wert auf Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit, wobei Schutz vor Phishing (92,8 Prozent) und Seriosität des Anbieters (91,8 Prozent) am wichtigsten sind. Damit schließen sie sich der Schweiz und Deutschland an, die ebenfalls Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit als wichtigste Kriterien eines E-Mail-Anbieters sehen.