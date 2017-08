"Wir zählen jährlich ein MitarbeiterInnen-Plus von rund 30 Prozent. Zudem haben wir zuletzt auch unser Produktportfolio verdreifacht. Diesem Wachstum tragen wir mit dem Ausbau unseres Linzer Hauptstandorts Rechnung", so Michael J. Kräftner, Gründer und CEO von CELUM. "Nach der Fertigstellung werden wir allein in Linz rund 170 Arbeitsplätze bieten – an einem der dann spektakulärsten Büros in Österreich."