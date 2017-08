Hoher Fachkräftebedarf dank Automatisierung

In den nächsten zwölf Monaten will fast die Hälfte (49 Prozent) der CFO in Europa frei gewordene Festanstellungen nachbesetzen. Mehr als ein Viertel (27 Prozent) plant sogar, das Finanzteam mit zusätzlichen Fachkräften auszubauen. Ähnlich verhält es sich bei Zeitarbeitskräften: Während mehr als ein Drittel (34 Prozent) frei gewordene Stellen neu besetzen will, planen 17 Prozent der CFOs die Zahl ihrer temporären Mitarbeiter zu erhöhen.