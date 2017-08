Eines der frühesten Symptome von Bauchspeicheldrüsenkrebs ist eine Art Gelbsucht. Die Haut und auch die Augen nehmen einen leichten Gelbstich an, der sich im frühen Stadium kaum wahrnehmen lässt. Mittels Selfie in BiliScreen lässt sich diese Veränderung vergleichsweise früh feststellen. In einer ersten Studie lag die App zu 89,7 Prozent richtig. "Unsere Hoffnung ist, dass Leute den Test einmal im Monat ganz privat zuhause durchführen - manche von ihnen werden die Krankheit hoffentlich früh genug erkennen, so dass sie sich einer Behandlung unterziehen können, die ihr Leben rettet", erklärt Wissenschaftler Alex Mariakakis.