Ein Chromebook ist bereits "out of the box" ein ziemlich sicherer Computer. Schließlich läuft darauf kein traditionelles Betriebssystem, sondern Chrome OS. Das profitiert von zahlreichen Security-Maßnahmen aus dem Hause Google und ist gegen viele Bedrohungen die im Netz lauern, bereits ausreichend gewappnet. Fakt ist aber: Mehr geht immer. Insbesondere, wenn Sie gesteigerten Wert darauf legen, Ihre Online-Spuren schon aus Prinzip zu verwischen oder den raffinierten Plänen der Werbetreibenden Riegel vorschieben möchten. Vielleicht teilen Sie Ihr Chromebook auch mit anderen Benutzern oder brauchen ein Setup, dass auch den neuesten Bedrohungen für die IT-Sicherheit standhält. Nicht zuletzt könnte es auch Zeit sein, Ihr Leben etwas zu "ent-google-isieren" - schließlich wächst auch der Datenhunger des Suchmaschinen-Krösus immer weiter. Aus welchem Grund auch immer Sie mehr Security wollen - wir sagen Ihnen, wie Sie Ihr Chromebook zu Ihrer persönlichen, digitalen Hochsicherheitsfestung machen.

Chrome OS profitiert von den Security-Bemühungen Googles. Etwa wenn es darum geht, bösartige Webseiten zu identifizieren: Jedes Browsertab läuft dazu in einer eigenen Sandbox, der Besuch einer Webseite kann so nicht mehr den kompletten Rechner lahmlegen. Inzwischen gehört die Sandbox-Technologie für Browser zur Standard-Ausstattung.

Allerdings bildet das nicht die Grundlage für gute IT-Sicherheit, sondern Sie selbst. Beziehungsweise, wie Sie mit Ihren eigenen Daten umgehen. In diesem Fall sollten Sie zunächst sicherstellen, dass Ihr Google Account ausreichend abgesichert ist. Schließlich bildet dieser den Haupt-Zugangspunkt zu Ihrem Chromebook. Sie sollten also sowohl auf ein sicheres Passwort, als auch auf Googles Zwei-Faktor-Authentifizierung setzen. Letztgenannte erzeugt eine Text Message, beziehungsweise einen Einmalcode, der auf Ihr Smartphone gesendet und für den Login benötigt wird.

Für maximale Security können Sie in den Chromebook-Einstellungen den Sign-In ausschließlich für Ihr eigenes Profil erlauben. So bleiben neugierige Verwandte, Nachbarn, Jugendliche, etc. außen vor. Wenn andere Ihr Chromebook benutzen müssen, sollten Sie sich über die Erstellung eines "betreuten Nutzers" wenigstens ein Grundmaß an Kontrolle verschaffen.