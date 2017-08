Neue Features in der App

Künftig können User in der YouTube-App Videos im Hochkant-Format auch im Fullscreen ansehen. Bisher verpasste YouTube allen Videos, die nicht dem klassischen Quer-Format entsprachen, schwarze Balken am Bildschirmrand. Mit der Neuerung zieht der Video-Dienst mit Snapchat, Instagram und Facebook gleich. Denn diese sozialen Netzwerke bieten bereits seit einiger Zeit die Möglichkeit, Videos im Hochkant-Format ohne Einschränkungen abzuspielen.