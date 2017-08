Laut einer kürzlich von Western Digital durchgeführten Umfrage gaben mehr als 85 Prozent der befragten Personen an, dass ihr iPhone das bevorzugte Gerät ist, um Fotos und Videos aufzunehmen. Bei der Menge an Inhalten, die somit erzeugt werden, suchen viele Anwender nach einer zusätzlichen Möglichkeit, um ihre Daten zu verwalten. Um die Erstellung regelmäßiger Backups zu ermöglichen, hat Western Digital das Speichern von Inhalten mit dem gleichzeitigen Laden des iPhones kombiniert. Anwender erhalten somit eine einfache Lösung, um Backups von ihrem iPhone oder iPad zu erstellen.

Mit bis zu 256GB2 an lokalem Speicher stellt das SanDisk iXpand Base Nutzern genügend Platz zur Verfügung, um ihre Daten in Originalqualität automatisch zu speichern. Monatliche Gebühren für Cloud-basierte Dienste fallen dabei nicht an. Die iXpand Base wurde entwickelt, um ein iPhone schnell mit 15 Watt aufzuladen. Gleichzeitig werden mittels der iXpand-Base-App alle Daten gespeichert. Auch das Wiederherstellen gespeicherter Inhalte auf das iPhone kann so schnell uerfolgen. Anwender müssen ihr iPhone dafür lediglich anstecken, die iXpand-Base-App öffnen und auf "Restore" klicken. Damit werden alle Daten zurück auf das iPhone kopiert – unabhängig davon, ob es sich um das aktuelle iPhone oder um ein komplett neues Gerät handelt.