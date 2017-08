PCMS basiert auf derselben Cloud-Management-Plattform, mit der BT es seinen Kunden ermöglicht, Cloud-Dienste online per Selbstbedienung einzukaufen und auf diese zuzugreifen. BT-Kunden werden somit in der Lage sein, auf derselben Plattform ihre eigenen digitalen Dienste zu nutzen oder auf den Markt zu bringen und können so ihre digitale Transformation vereinfachen und beschleunigen.

Die Nutzer erhalten Zugang zu gebrauchsfertigen Business-Support-Prozessen und -Funktionen, mit denen sie ihr eigenes Portfolio an digitalen Diensten anbieten können. Kunden, die schnell in den Cloud-Markt einsteigen möchten, können die bestehenden digitalen BT-Services wie Cloud-Compute, Compute Storage und Apps von BT weiterverkaufen, die an 22 Standorten weltweit verfügbar sind. Dies kann für den internen Gebrauch geschehen, oder aber dem Verkauf an eigene Kunden, Value Added Reseller oder dem Cross-Selling an andere PCMS-Anwender dienen.