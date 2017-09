Der österreichisch-britische Forscher Frederick Baker und sein deutscher Kollege Marcel Karnapke haben einen einzigartigen VR-Animationsfilm gemacht, der die Betrachter in die Zeit unserer Vorfahren entführt. In dem Film befreit der aus der griechischen Mythologie stammende Prometheus die Menschheit von den Felsen. Inspiriert wurde der Film von den zum Weltkulturerbe der UNESCO zählenden Pitoti-Felsgravuren in Valcamonica.