Neue White Dry Ink von Xerox ermöglicht vielfältige neue Anwendungen

Mit der neuen weißen Trockentinte "White Dry Ink" für die fünfte Generation der Druckpresse Xerox iGen 5-Press werden viele neue Anwendungen, wie ganz neue Arten von Effekten Realität, z.B. eine Schneeflocke mit strukturierten Details auf einer Postkarte, ein Buchumschlag mit weißem Pferd auf dunklem Papier und lebhaften Farbtönen oder eine Werbeschrift mit weißem Text, die auf einer Fensterfolie aus Vinyl hervorsticht.

Xerox iGen 5 Druckplattform © Xerox

InfoTrends zufolge wird sich das Volumen digitaler Druckveredelungen zwischen 2015 und 2020 jährlich durchschnittlich um 27 Prozent erhöhen und 2020 25 Milliarden Seiten in den USA und Europa erreichen (laut InfoTrends Beyond CMYK: The Use of Special Effects in Digital Printing, 2016). Mit der weißen Trockentinte von Xerox können Anbieter, die mit der iGen 5-Plattform arbeiten, jetzt punktgenau Spezialeffekte aufbringen und aus gewöhnlichen Drucksachen Objekte mit einem ganz besonderen physischen Erscheinungsbild machen.

Jim Hamilton, Group Director, Keypoint Intelligence InfoTrends ist überzeugt, dass es Designer sehr schätzen werden, farbige oder transparente Bedruckstoffe in Weiß bedrucken zu können, um Werbematerialien wie Visitenkarten, Grußkarten und Einladungen, Beschilderungen, Direktmailing-Postkarten und -Briefe sowie Buchumschläge herzustellen. Auch Verpackungsanwendungen wie Faltkartons seien möglich, so Hamilton

Die White Dry Ink von Xerox wurde wegen folgenden herausragenden Merkmalen mit dem "2017 MUST SEE 'EMS AWARD" ausgezeichnet:

· Der Möglichkeit, die weiße Tinte sowohl allein als auch als weiße Schichten unter oder über CMYK zu drucken.

· Außergewöhnliche Helligkeit und Deckkraft in nur einem Weiß-Durchgang.

· Automatisierter Mehrfach-Durchgang für bis zu zwei Weiß-Schichten. Zusätzliche Weiß-Schichten können für Sonderanwendungen manuell gedruckt werden.

"Die weiße Trockentinte bietet großartige Optionen für den Druck auf schwarzen und anderen Bedruckstoffen, sie kann aber auch als Untergrund genutzt werden, um eindrucksvolle Erinnerungskarten, Poster, Beschilderungen oder anderes Marketingmaterial zu erzeugen", so Alan Roberts, Senior Vice President, Data Communications Management Corp.

In Europa sehe man auf Industrieebene ein sehr hohes Geschäftspotenzial für Anwendungen mit Weiß und erwarte insbesondere von der Kommunikations- und Grafikbranche eine sehr positive Reaktion, sagt Hubert Soviche, Vice President, Graphic Communications Solutions, Xerox International Operations. Für europäische Kunden, die sich eingehender informieren wollen, biete Xerox im Innovation Centre im britischen Uxbridge Vorführungen an, um sich über iGen 5 und die White Dry Ink zu informieren, so Soviche.

Verfügbarkeit

Die White Dry Ink wird ab 2. Oktober 2017 für Installationen verfügbar sein. Für weitere Informationen zur regionalen Verfügbarkeit stehen die örtlichen Vertriebspartner zur Verfügung.